سيدات الخضر في المركز الـ 80 عالميا

احتل المنتخب الوطني للسيدات، المركز الرابع عربيا والـ 80 عالميا، حسب التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونشر “الفيفا” التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم للسيدات. وجاءت سيدات الخضر في المركز الرابع عربيا والـ 80 عالميا. خلف تونس في المركز الثالث عربيا و76 عالميا.

بينما تصدر منتخب الأردن المشهد العربي. بتواجده في المركز الـ 68 عالميا متبوعا بالمنتخب المغربي في الوصافة العربية و الـ 73 عالميا.

كما أضيف إلى التصنيف منتخب السعودية النسوي. الذي جاء في المركز الـ 171 عالميا.

يذكر أن التصنيف الذي نشره “فيفا” اليوم الجمعة، اعتمد على نتائج المنتخبات والبطولات والمشاركات في الأشهر الـ 3 الماضية.