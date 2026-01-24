سيدات “الخضر” في تربص بمدينة البليدة

برمج الناخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، تربصا تحضيريا خاصا بلاعبات البطولة المحلية، بمدينة البليدة ينطلق غدا الأحد، ويستمر إلى غاية الخميس المقبل.

وحسب بيان نشرته “الفاف”، فإن بن ستيتي، وجّه الدعوة لـ 27 لاعبة تحسبا لهذا التربص. قصد منحهن الفرصة لإثبات قدراتهن الفنية والبدنية. وبعث روح التنافس داخل مجموعة “الخضر”. تحسبا للمواعيد المقبلة.

كما يتضمن برنامج التربص، إجراء مباراتين تطبيقيتين، الأولى أمام جمعية الجزائر الوسطى. يوم الاثنين 26 جانفي 2026 بملعب مصطفى تشاكر، بداية من الساعة 16:00.

فيما تجرى الثانية أمام شباب بلوزداد، يوم الأربعاء 28 جانفي 2026 في نفس التوقيت بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

يشار إلى أن المنتخب الوطني للسيدات، تنتظره عدة تحديات في مقدمتها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026، المقررة ما بين الـ 17 مارس والـ 3 أفريل.

ويلاقي المنتخب الوطني، في افتتاح مشواره في الـ”كان” السنغال، يوم 17 مارس. بملعب “العربي زوالي”.

على أن يواجه البلد المنظم، يوم الـ 20 مارس، بملعب الرباط، في الجولة الـ 2. ويختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب غينيا، بملعب “المدينة ستاديوم”.