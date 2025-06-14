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الرياضة

سيدات “الخضر” في تربص بوهران

بقلم محمد لمين صحراوي
سيدات “الخضر” في تربص بوهران
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دخلت عناصر المنتخب الوطني لـ”السيدات” اليوم السبت، في تربص تحضيري بوهران، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 (المؤجلة إلى 2025).

ووجه الناخب الوطني لسيدات “الخضر”، فريد بن ستيتي، الدعوة لـ 26 لاعبة. من أجل الدخول في تربص وهران، الذي سيستمر إلى غاية الأحد الـ 22 جوان الجاري.

وسيكون تربص وهران، بمثابة المحطة الأخيرة، للمنتخب النسوي، قبل دخول غمار “الكان”. يوم الـ 6 جويلية المقبل. بمواجهة منتخب بوتسوانا، في افتتاح لقاءات المجموعة الـ 2.

على أن تلاقي سيدات “الخضر” في الجولة الـ 2 من المحفل القاري، نظيراتهن التونسيات، يوم الخميس الـ 10 جويلية في حوار عربي مثير.

يشار إلى أن المنتخب النسوي، ضمن تأهله إلى النسخة الـ 15 من “كان السيدات”. المقررة في الفترة ما بين الـ 5 والـ 6 جويلية 2025، على حساب بورندي، بعد الفوز ذهابا بنتيجة 5-1، وإيابا بملعب 5 جويلية بهدف من دون مقابل، ديسمبر 2023.

وفيما يلي قائمة الـ 26 لاعبة المعنية بتربص وهران: 

Peut être une image de ‎1 personne et ‎texte qui dit ’‎البحزائم w women SQUAD LIST ALGERIA WOMEN NATIONAL FOOTBALL TEAM N'GAZI O.MARSEILLE .٦ BOUSSAHA LOUNAS H. BOUBEZARI A. HALEYI KABYLIE w. BOUZID LEMANSFC ABADOU ORLEANS A. HAMIDECHE ABU HABI S. GUELLATI AGUING AQUINGAMP 三、菜 ALOUACHE AKBOL KARCHOUNI CSERVETTE ٦ KHELIF THONONEVIANG CHEBEL E SMAALI M. D'ORIA LEMANSFC M. BELKHITER BOUTALEB M. IKENE SSAINT MALO R. KHEZAMI OMARSEILLE M. DAFEUR FCFLEURY91 A. OULD BRAHAM TALEB MULLER THONONEVIANG BELLOUMOU N. BOUHANI AKRELIZANE M. BE NAN N. NAILI A.SCANNES ASPETAR ۲ CHEAY SERPO SERPORT roupe mobilis موبنيسر sonatrach ALRAYANE‎’‎‎

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