سيدات “الخضر” في تربص بوهران

دخلت عناصر المنتخب الوطني لـ”السيدات” اليوم السبت، في تربص تحضيري بوهران، تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 (المؤجلة إلى 2025).

ووجه الناخب الوطني لسيدات “الخضر”، فريد بن ستيتي، الدعوة لـ 26 لاعبة. من أجل الدخول في تربص وهران، الذي سيستمر إلى غاية الأحد الـ 22 جوان الجاري.

وسيكون تربص وهران، بمثابة المحطة الأخيرة، للمنتخب النسوي، قبل دخول غمار “الكان”. يوم الـ 6 جويلية المقبل. بمواجهة منتخب بوتسوانا، في افتتاح لقاءات المجموعة الـ 2.

على أن تلاقي سيدات “الخضر” في الجولة الـ 2 من المحفل القاري، نظيراتهن التونسيات، يوم الخميس الـ 10 جويلية في حوار عربي مثير.

يشار إلى أن المنتخب النسوي، ضمن تأهله إلى النسخة الـ 15 من “كان السيدات”. المقررة في الفترة ما بين الـ 5 والـ 6 جويلية 2025، على حساب بورندي، بعد الفوز ذهابا بنتيجة 5-1، وإيابا بملعب 5 جويلية بهدف من دون مقابل، ديسمبر 2023.