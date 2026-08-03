سيدات “الخضر” في مهمة تجاوز عقبة كينيا لبلوغ ربع نهائي “الكان”

يخوض المنتخب الوطني للسيدات، سهرة اليوم الإثنين، مباراته الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2026.

وتواجه سيدات “الخضر” في هذه المباراة الثالثة، المقررة انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا، بملعب الرباط، سيدات منتنخب كينيا.

كما سيكون المنتخب الوطني للسيدات، ملزما بتحقيق الفوز في هذه المواجهة، من أجل ضمان التأهل للدور الربع نهائي.

يذكر أن المنتخب الوطني للسيدات، يملك ثلاثة نقاط في رصيده، يحتل بها المرتبة الثانية في مجموعته الأولى من كأس أمم إفريقيا 2026.