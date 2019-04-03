سيدات الخضر في مواجهة التشاد لحساب تصفيات أولمبياد 2020

يواجه المنتخب الوطني النسوي، غدا الخميس، منتخب التشاد، بملعب البليدة، لحساب ذهاب الدور الأول من تصفيات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

واستدعى الطاقم الفني الوطني، 21 لاعبة، تحسبا لهذه المواجهة، على أمل تحقيق فوز مريح قبل مباراة العودة المقررة بالتشاد.

وتسعى سيدات الخضر، لإعادة الإعتبار، بعد إقصائهن المر، في الدور الأول من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2018 التي جرت بغانا.

وتعد مهمة سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، سهلة على الورق، في هذه المباراة، بالنظر للمستوى المتواضع لسيدات المنتخب التشادي.