سيدات “الخضر” في وهران تحضيرا لـ”الكان”

باشر المنتخب الوطني النسوي، أمس الإثنين، تربصه التحضيري استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026، التي ستقام بالمغرب في الفترة ما بين الـ 26 جويلية والـ 16 أوت.

وخاضت سيدات “الخضر” أول حصة تدريبية صبيحة أمس، بمركز سيدي موسى. تحت إشراف الناخب الوطني فريد بن ستيتي، الذي استدعى 26 لاعبة تحسبا للـ”كان”.

وعند الظهيرة، شدّ وفد المنتخب الرحال إلى مدينة وهران، حيث واصلت اللاعبات برنامجهن التحضيري بإجراء حصة تدريبية ثانية مساء. في إطار الاستعدادات للعرس القاري.

يشار إلى أن المنتخب النسوي، يتواجد ضمن المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا. رفقة كل من البلد المضيف والسنغال وكينيا.

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