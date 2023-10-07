سيدات الخضر لأقل من 20 عاما يكثفن التحضيرات تحسبا لمواجهة مالي

يواصل المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 عاما، تحضيراته بسطيف، تحسبا لمواجهة مالي، ضمن تصفيات المنطقة الإفريقية لبطولة كأس العالم.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بأن الحصة التدربية التي جرت أمس الجمعة بملعب “8 ماي 1945″، شهدت حضور مدير كرة القدم النسوية، ومدرب المنتخب النسوي الأول، فريد بن ستيتي.

ويشرف المدرب نذير معادي، على التحضيرات الأخيرة للمنتخب النسوي لأقل من 20 عاما، والتي تجري بمشاركة 25 لاعبة، تحسبا لمواجهة مالي.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 عاما، أمام نظيره المالي، مقررة غدا الأحد، بملعب “8 ماي 1945″، على أن يلعب لقاء العودة يوم 13 من ذات الشهر.