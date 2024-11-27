سيدات الخضر لكرة اليد يدشّن الـ”كان” بانتصار

نجحت سيدات المنتخب الوطني لكرة اليد، في افتتاح مشوارهن ضمن البطولة الإفريقية 2024، بانتصار على حساب نظيراتهن من الرأس الأخضر.

وحسم المنتخب النسوي لكرة اليد، المواجهة الافتتاحية للـ “كان” الجارية بكينشاسا الكونغولية، الجارية ما بين 27 نوفمبر الجاري و7 ديسمبر الداخل، لصالحه بنتيجة 20-16.

للإشارة فإن اليد الجزائرية النسوية، تتواجد في المجموعة الأولى للبطولة الإفريقية، رفقة منتخبات الكونغو والسنغال ومصر والرأس الأخضر وكينيا.