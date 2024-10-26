سيدات “الخضر” لكرة اليد يسقطن مجددا أمام السنغال

انهزمت سيدات “الخضر” لكرة اليد، على يد نظيراتهن السنغاليات، أمس الجمعة، في لقاء ودي، ضمن التحضيرات لمنافسة كأس أمم إفريقيا، المقررة بالكونغو، ما بين الـ 27 نوفمبر والـ 7 ديسمبر القادمين.

وسقط المنتخب الوطني، بنتيجة 30-24، في اللقاء الذي احتضنته قاعة حرشة حسان. للمرة الثانية على التوالي، بعد الأولى، أمام نفس المنتخب الأربعاء الماضي، بنتيجة 32-19.

للإشارة فإن سيدات الخضر لكرة اليد، يخضن تربصا تحضيريا انطلق يوم الـ 10 من شهر أكتوبر الجاري. ويختتم غدا الأحد، 27 من نفس الشهر. بمشاركة 22 لاعبة من البطولة المحلية. إلى جانب الثنائي المحترف في نادي كان مانديليو الفرنسي، كاميليا سليماني وصبرينة بتزر.

ويتواجد المنتخب النسوي، في المجموعة الأولى لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2024، إلى جانب كل من السنغال، مصر، كينيا، الكونغو والرأس الأخضر.

ويتأهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من كل مجموعة إلى ربع النهائي. على أن تتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل في الترتيب النهائي، إلى بطولة العالم المقررة بألمانيا وهولندا ديسمبر 2025.

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