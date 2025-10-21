سيدات “الخضر” يباشرن التحضيرات لمواجهة الكاميرونيات

باشرت سيدات “الخضر” أمس الاثنين، التحضيرات لمواجهة منتخب الكاميرون، ضمن ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026.

والتحقت عناصر المنتخب الوطني للسيدات، ظهر أمس، بمركز سيدي موسى. قبل أن يخضن أول حصة تدريبية مساء، والتي خصصت للاسترجاع، تحت إشراف المدرب فريد بن ستيتي.

وسيكون المنتخب النسوي، خلال تربص أكتوبر الجاري. محروما من خدمات اللاعبة، إيكن مورغان بداعي الإصابة، وقد تم تعويضها بزميلتها إيناس خيري، مهاجمة نادي إيفردون سبور السويسري.

يُشار إلى أن مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني للـ”كان” ستقام هذا الخميس الـ 23 أكتوبر الجاري، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بداية من الساعة 19:00.

بينما ستُلعب مواجهة العودة، بملعب “إعادة التوحيد” بمدينة “دوالا” الكاميرونية، يوم الـ 28 من الشهر ذاته، انطلاقا من الساعة 15:30.

منطقة مختلطة اليوم الثلاثاء

إلى ذلك، أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عبر موقعها الالكتروني، عن تنظيم منطقة مختلطة، اليوم الثلاثاء، للاعبات المنتخب الوطني، وذلك، على مستوى مركز سيدي موسى، تحسبا لمواجهة الكاميرون، وأشارت الاتحادية إلى أن المنطقة المختلطة ستنطلق عند الساعة 17:45، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة لمدة ربع ساعة لتصوير الفيديوهات والتقاط الصور.