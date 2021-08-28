سيدات الخضر يبحثن عن الصدارة في مواجهة فلسطين

يخوض المنتخب الوطني للسيدات، سهرة اليوم السبت، ثاني مباراة له ضمن بطولة كأس العرب للسيدات، الجارية بمصر، في مواجهة سيدات منتخب فلسطين

وتطمح سيدات الخضر، لتحقيق ثاني فوز لهن على التوالي ضمن هذه البطولة، والتأهل للدور النصف نهائي، في صدارة مجموعتهن.

وستدخل العناصر الوطنية هذه المباراة بأريحية، بعد فوزهن في المباراة الأولى أمام منتخب الأردن بنتيجة 3-1.

يذكر أن المنتخب الوطني للسيدات، يحضر من خلال هذه البطولة، للمواجهة المزدوجة أمام منتخب السودان شهر أكتوبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 المقررة بالمغرب.