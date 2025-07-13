سيدات الخضر يتعادلن أمام نيجيريا في كأس إفريقيا

حقق المنتخب الوطني للسيدات بقيادة المدرب فريد بن ستيتي تعادلًا سلبيًا مع نظيره النيجيري في منافسة كأس أمم أفريقيا للسيدات، في مباراة شهدت منافسة قوية بين الفريقين. ورغم تعادل المنتخب الوطني دون أهداف، إلا أن محاربات الصحراء نجحن في تحقيق التأهل الرسمي إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وقدم المنتخب الوطني للسيدات مستوى متميزًا طوال اللقاء، حيث استطاع فرض سيطرته على العديد من فترات المباراة رغم غياب الأهداف. ورغم تعادلهم في المباراة، إلا أن الأداء الجماعي والتكتيكي الذي قدمه اللاعبات أظهر تطورًا ملحوظًا في مستوى الفريق.

وكانت الفاف قد أكدت في وقت سابق تأهل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي بعد أدائه الرائع في الأدوار السابقة. وقد جاءت هذه النتيجة كإضافة جديدة لتاريخ المنتخب الوطني للسيدات، ليواصلوا مشوارهم في البطولة بثقة وطموح.