سيدات “الخضر” يتفوقن في الشوط الأول من لقاء الكاميرون

أنهى المنتخب الوطني لـ”السيدات” المرحلة الأولى، من لقاءه أمام نظيره الكاميروني، لصالحه بهدف من دون رد، في إياب الدور الثاني والأخير المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا 2026.

وسجلّت الهدف الوحيد في الشوط الأول من اللقاء الجاري حاليا بملعب “الوحدة” بمدينة دوالا. اللاعبة مارين دافر، نجم نادي بريستول سيتي الانجليزي، في الدقيقة الـ 25.

وأصبح المنتخب النسوي على بعد 45 دقيقة فقط. من حجز بطاقة العبور إلى المحفل القاري. بعدما كان قد فاز ذهابا الخميس الماضي، بنتيجة 2-1 بملعب “ميلود هدفي” بوهران.

يُشار إلى أن النسخة الـ 16 من كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. ستُقام في المغرب للمرة الثالث على التوالي.