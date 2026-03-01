سيدات “الخضر” يحققن انتصارا كبيرا أمام المصريات

حققت سيدات المنتخب الوطني، سهرة أمس السبت، انتصارا كبيرا على نظيراتهن المصريات، استقر على نتيجة 3-0، في لقاء ودي جرى بمركز المنتخبات الوطنية بالقاهرة.

وقدمت العناصر الوطنية، مستويات راقية وأداء مميزا. وسيطروا بالطول والعرض على مجريات اللقاء الذي انتهى في شوطه الأول على وقع التعادل السلبي.

ومع انطلاق المرحلة الثانية، افتتحت لينا بوساحة، باب التسجيل لسيدات “الخضر”. وبالضبط عند الدقيقة الـ 49، لتعود زميلتها ايناس خيري. بعدها بـ 6 دقائق فقط، لتضيف الثاني، قبل أن تختتم نهاد نايلي، مهرجان التهديف عند الدقيقة الـ 87.

يشار إلى أن المنتخب النسوي، سيلاقي سهرة غدٍ الاثنين، نظيره المصري مجددا، بذات المركز، في ثاني لقاء ودي، ضمن التحضيرات الخاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا. المقررة ما بين الـ 17 مارس الجاري والـ 3 أفريل القادم.