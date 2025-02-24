سيدات الخضر يختمن تحضيراتهن لمواجهة جنوب السودان

اختتم المنتخب الوطني للسيدات بقيادة المدرب فريد بن ستيتي، تحضيراته لمواجهة منتخب جنوب السودان، بالمركز التقني بسيدي موسى.

وستواجه سيدات الخضر منتخب جنوب السودان غدا الثلاثاء بداية من الـ19:00، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وسيرتدين القميص الأبيض. حسب ما أفاد به بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”.

وكشفت الفاف، عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، أن الحصة التدريبية جرت وسط أجواء حماسية رائعة. ركز فيها الطاقم الفني على الجانب التكتيكي، لوضع اللمسات على التشكيلة الأساسية.

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