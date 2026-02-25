سيدات “الخضر” يخضن أول حصة تدريبية بسيدي موسى

خاضت عناصر المنتخب النسوي، أمس الثلاثاء، أول حصة تدريبية بسيدي موسى، في إطار التحضيرات الخاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وكشفت “الفاف” في موقعها الالكتروني، أن اللاعبات التحقن بمركز سيدي موسى. وخاضت العناصر المتواجدة أول حصة تدريبية سهرة أمس. وسط أجواء من التركيز والانضباط.

واستدعى المدرب فريد بن ستيتي، 28 لاعبة لخوض هذا التربص الذي انطلق أمس الـ 24 فيفري الجاري ويستمر إلى غاية الـ 7 مارس الداخل.

يشار إلى أن منتخب سيدات “الخضر” سيغادر أرض الوطن، باتجاه مصر، لخوض لقاءين وديين أمام نظيره المصري، بالقاهرة، الأول غدا الخميس الـ 26 فيفري. والثاني يوم الاثنين القادم الـ 2 مارس الداخل.

ويتواجد المنتخب الجزائري النسوي، في المجموعة الأولى لـ”كان 2026″ المقررة إقامتها ما بين الـ 17 مارس والـ 3 أفريل المقبلين. إلى جانب كل من السنغال وكينيا والمغرب.