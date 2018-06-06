سيدات الخضر يدخلن المنعرج الأخير لتصفيات كان 2018

يواجه المنتخب الوطني النسوي، سهرة اليوم الأربعاء، بملعب 05 جويلية، منتخب إثيوبيا، لحساب ذهاب الدور الأخير من تصفيات كان 2018.

وفي تصريحات للموقع الرسمي “للفاف”، كشفت لاعبات المنتخب الوطني، عزمهن على ضمان التأهل هنا بالجزائر، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

وتأتي هذه الرغبة لدى سيدات الخضر، بالنظر لإدراكهن صعوبة الظروف التي ستجري فيها مباراة العودة، المقررة الأحد المقبل في العاصمة الإثيوبية أديسا أبابا.

وتمكنت الجزائريات من بلوغ هذا الدور التصفوي الثاني والأخير، بعد إقصائهن سيدات السينغال، في الدور التصفوي الأول، بينما أقصت سيدات إثيوبيا نظيراتهن الليبيات.

يذكر أنّ الناخب الوطني للمنتخب النسوي، عز الدين شيح، استدعى 21 لاعبة، تحسبا لهذه المواجهة المقررة سهرة اليوم إنطلاقا من العاشرة ليلا، بملعب “05 جويلية”.