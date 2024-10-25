سيدات “الخضر” يدعمن حملة أكتوبر الوردي

أعلنت سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، عن دعمهن للحملة التحسيسية “أكتوبر الوردي” حول سرطان الثدي.

ونشرت “الفاف” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” فيديو مقتضب للاعبات الخضر. قبل المواجهة الودية المزدوجة أمام منتخب نيجيريا، يومي 26 و29 أكتوبر الجاري، بمدينة “لاغوس”.

وأرفقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الفيديو، بعنوان: “سيدات المنتخب الوطني يدعمن حملة أكتوبر الوردي”.

كما تضمن الفيديو، تصريحات للاعبات المنتخب الوطني، حيث شددن على أن أكتوبر هو شهر التوعية بأهمية الفحص ضد سرطان الثدي، وأنه يعزز الوي والوقاية، إلى جانب كونه شهر التذكير بخطورة هذا المرض وأهمية الكشف المبكر عنه.