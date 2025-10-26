سيدات “الخضر” يستأنفن التدريبات في غياب لينا بوساحة ودوريا ميلين

عادت سيدات “الخضر”، مساء أول أمس، إلى مركز سيدي موسى، بعد الفوز على المنتخب الكاميروني، الخميس الماضي، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بثنائية لهدف ضمن ذهاب تصفيات ضمن الدور التمهيدي الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وحسبما جاء في الموقع الالكتروني لـ”الفاف”، فقد أجرت سيدات المنتخب الوطني. حصة تدريبية مسائية وسط أجواء جديّة وحماسية..

وأشارت الهيئة الكروية، إلى أن الطاقم الفني ركّز على جانب الاسترجاع وتصحيح بعض النقائص التي ظهرت خلال مباراة الذهاب. تحسبا لمواجهة العودة المقررة يوم الـ 28 من الشهر ذاته. انطلاقاً من الساعة 15:30، بملعب “إعادة التوحيد” بمدينة “دوالا” الكاميرونية.

كما أوضحت الاتحادية، أن حصة الاستئناف شهِدت غياب لينا بوساحة ودوريا ميلين بسبب شعورهما ببعض الإرهاق، حيث قرّر الطاقم الطبي إراحتهما. فيما شاركت بقية اللاعبات في التدريبات بشكل عادي.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار الحملة الوطنية للتشجير، شاركت لاعبات “الخضر” رفقة الطاقم الفني، أمس السبت، في هذه المبادرة بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

حيث قامت اللاعبات بغرس عدد من الأشجار داخل المركز. في خطوة تعبّر عن التزام العناصر الوطنية بالمساهمة في الجهود الوطنية لحماية البيئة والحفاظ على الغطاء النباتي.

