سيدات “الخضر” يستقبلن الكاميرونيات بوهران

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” عن موعد المواجهة المزدوجة التي تنتظر سيدات “الخضر” أمام الكاميرون، ضمن الدور التمهيدي الثاني من تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

وأفادت “الفاف” في موقعها الالكتروني، أن لقاء الذهاب سيُقام بملعب “ميلود هدفي” بوهران. يوم الـ 23 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 19:00.

بينما ستُلعب مواجهة العودة، بملعب “إعادة التوحيد” بمدينة “دوالا” الكاميرونية، يوم الـ 28 من الشهر ذاته، انطلاقا من الساعة 15:30.

كما أشارت “الفاف” إلى أن سيدات “الخضر” سيدخلن تحسبا للدور الثاني من تصفيات “كان 2026” في تربص مغلق بسيدي موسى. بداية من الاثنين القادم، الـ 20 أكتوبر الجاري.