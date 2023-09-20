سيدات الخضر يستهدفن الفوز أمام أوغندا في أول خرجة ضمن تصفيات كان 2024

تواجه سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، امسية اليوم الأربعاء، منتخب اوغندا، ضمن مباراة الذهاب من تصفيات كأس امم إفريقيا 2024.

وخاضت العناصر الوطنية، أمس الثلاثاء، آخر مران لها، بالمركز التقني التابع للاتحاد الأوغندي، تحضيرا لهذا اللقاء.

ويسعى المدرب بن ستيتي، ولاعبات المنتخب الوطني، لتحقيق انطلاقة موفقة، من خلال العودة بنتجية ايجابية من أوغندا.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للسيدات، ونظيره الأوغندي، مقررة أمسية اليوم الأربعاء انطلاقا من الخامسة مساء، بمدينة جينجا بأوغندا