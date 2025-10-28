سيدات “الخضر” يستهدفن تأشيرة “الكان” في الكاميرون

أعربت لاعبات “الخضر” عن تفاؤلهن بقدرتهن على العودة بتأشيرة العبور إلى كأس أمم إفريقيا 2026 من الأراضي الكاميرونية.

ويلتقي المنتخب الوطني للسيدات. مساء اليوم الثلاثاء. بنظيره الكاميروني. بملعب “الوحدة” بمدينة دوالا. بداية من الساعة 15:30. في إياب الدور الثاني والأخير المؤهل إلى الـ”كان”.

وكانت سيدات “الخضر” قد حققن فوزا صعبا ذهابا. استقر على نتيجة 2-1. في اللقاء الذي جرى الخميس الماضي بملعب “ميلود هدفي”.

ويعتبر الفوز المحقق في وهران. الأول تاريخيا لسيدات “الخضر” أمام الكاميرون. وتبحث رفيقات المتألقة مارين دافر. على التأكيد في لقاء اليوم الثلاثاء. والعودة إلى أرض الوطن بتأشيرة المحفل القاري.

مارين دافر: “نتوقع صعوبة كبيرة وسنقدم كل شيء للفوز”

أكدت متوسطة ميدان المنتخب النسوي، مارين دافر. أن العناصر الوطنية جاهزة للاطاحة بالكاميرونيات اليوم. وذلك على هامش آخر حصة تدريبية أمس الاثنين. بملعب “الوحدة” بمدينة دوالا.

وقالت لاعبة بريستول سيتي الانجليزي. في تصريحات لقناة “الفاف”: “أجرينا آخر حصة قبل اللقاء. وقمنا من خلالها بضبط آخر التفاصيل من أجل التحضير بشكل جيد للمباراة”.

كما أضافت: “المباراة مهمة للغاية من أجل التأهل لـ”الكان”، نملك أفضلية بسيطة بعد الفوز ذهابا، ولكننا نتوقع مباراة صعبة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز”.

نهاد نايلي: “المباراة صعبة ولكننا جاهزات لرفع التحدي”

من جهتها، اعترفت الدولية الجزائرية الأخرى. نهاد نايلي. في تصريحات خصت بها قناة “الفاف” أمس الاثنين، بصعوبة اللقاء المرتقبة مساء اليوم أمام الكاميرونيات.

غير أن لاعبة نادي كان الفرنسي، أكدت في المقابل. أن المحاربات جاهزات للعودة بالتأهل. وقالت: “آخر حصة قبل اللقاء. نعلم أنه سيكون لقاء صعب للغاية، ولكننا جاهزات لرفع التحدي”.

ايناس بلومو: “الكاميرون منتخب جيد ولكننا جاهزات للفوز”

بدورها، أوضحت لاعبة “الخضر” ايناس بلومو، المتألقة في سماء الكرة الانجليزية رفقة نادي واست هام. أن الأجواء التي وجدها المنتخب الوطني في مدينة دوالا. تساعد على لعب كرة القدم. قبل أن تؤكد استعداد العناصر الوطني لحسم المواجهة. المقررة بداية من الساعة 15:30.

وقالت بلومو، في هذا الصدد: “نحن مستعدات لمواجهة الكاميرون الذي يعتبر فريقا جديا وليس من السهل مواجهته مثله مثل كل المنتخبات الإفريقية”.

وختمت نجمة نادي واست هام: “نحن جاهزات، فزنا في المباراة الأولى وسنواصل على نفس النسق”.