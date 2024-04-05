إعــــلانات
الرياضة

سيدات الخضر يسقطن وديا أمام التونسيات

بقلم محمد لمين صحراوي
سيدات الخضر يسقطن وديا أمام التونسيات
  • 64
  • 0

انهزم المنتخب الوطني النسوي بثنائية لهدف، أمس الخميس، أمام نظيره التونسي في المباراة الودية التي جرت بملعب الشادلي زويتن بتونس .

وبعدما انتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي، نجحت مهاجمة الخضر نعيمة بوهني. في تسجيل هدف السبق بعد 3 دقائق فقط من انطلاق المرحلة الثانية.

وبحلول الدقيقة 60، تمكنت التونسية غادة عيادي، من تعديل النتيجة، قبل أن تضيق زميلتها هنا حمدي، الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ومن المرتقب أن يلتقي المنتخبان مجددا بعد غد الأحد، بذات الملعب بداية من الساعة 15:00. في ودية ثانية، ضمن استعدادات رفيقات لينا بوساحة للمشاركة، لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/muJnU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر