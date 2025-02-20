سيدات الخضر يشرعن في التحضير لمواجهة جنوب السودان

شرعت سيدات الخضر في التحضير لمواجهة منتخب جنوب السودان، المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في مرحلة إياب الدور الأول من تصفيات كأس أمم افريقيا 2026.

وأجرت لاعبات المنتخب الوطني حصة استرجاعية، اليوم الخميس، داخل القاعة الرياضية بمقرة إقامتهن بـ جوبا. وذلك عقب الفوز أمام جنوب السودان بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب.

وأشرف الطاقم الفني للمنتخب، فريد بن ستيتي، على الحصة التدريبية التي ركز خلالها على الجانب البدني. بعد المجهود الكبير الذي بذلته محاربات الصحراء.

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