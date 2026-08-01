سيدات “الخضر” يشرعن في التحضير لموقعة كينيا

باشر المنتخب الوطني الجزائري للسيدات، تحضيراته للمواجهة الحاسمة التي ستجمعه بنظيره الكيني، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2026.

واستأنفت لاعبات “الخضر” التدريبات بعد أقل من 24 ساعة على المباراة الأخيرة أمام منتخب البلد المنظم، وقسم الطاقم الفني التعداد إلى مجموعتين، إذ خضعت اللاعبات اللواتي شاركن أساسيات في اللقاء السابق لبرنامج استرجاعي تحت إشراف المحضر البدني، فيما خاضت بقية العناصر حصة تدريبية عادية ركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، استعدادًا للمباراة المقبلة.

وشهدت تدريبات سيدات “الخضر” عودة كل من صوفيا قلاتي ومالين دوريا إلى التدريبات الجماعية، في خبر مريح للطاقم الفني قبل الموعد المرتقب أمام كينيا.

في المقابل، فضّل الطاقم الطبي إراحة كل من مورغان إيكيني ومورغان بلخيتر، حيث خضعت اللاعبتان لبرنامج علاجي خاص، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.