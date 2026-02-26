سيدات الخضر يشرعن في تحضيراتهن لمواجهة مصر بالقاهرة

شرع المنتخب الوطني الجزائري للسيدات في تحضيراته تحسبا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر، وذلك بعد وصول بعثة الخضر إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم.

وكانت لاعبات المنتخب الوطني قد خضن في وقت سابق تربصا إعداديا بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، ركزن خلاله على الجوانب البدنية والتكتيكية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

وأجرت عناصر المنتخب الوطني أول حصة تدريبية لهن بالقاهرة، خصصها الطاقم الفني لإزالة الإرهاق واستعادة الجاهزية، في انتظار رفع وتيرة العمل خلال الأيام المقبلة قبل خوض اللقاء الودي أمام المنتخب المصري، الذي يندرج ضمن برنامج التحضيرات الخاصة بالموعد القاري القادم.