سيدات الخضر يصطدمن بأوغندا في تصفيات “كان” 2024

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 للسيدات، المقرر إقامتها في المغرب، عن وقوع سيدات الخضر في مواجهة أوغندا، ضمن المرحلة الأولى من التصفيات.

وفي حال التأهل على حساب أوغندا فإن المنتخب النسوي الوطني. سيواجه الفائز من مباراة بورندي وإثيوبيا، لتحديد إحدى بطاقات التأهل إلى كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وستلعب التصفيات على مرحلتين، إذ يواجه كل منتخب فريق آخر ذهابا وإيابا ليصعد المتأهل إلى المرحلة الثانية لمواجهة منتخب جديد لحسم بطاقة التأهل إلى “كان” 2024 التي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.

وجاءت قرعة الدور الأول، التي شهدت إعفاء كل جنوب إفريقيا وزامبيا على النحو التالي:

(1) السنغال – موزمبيق

(2) مصر – جنوب السودان

(3) إفريقيا الوسطى – مالي

(4) غينيا – موريشيوس

(5) نيجيريا – ساو تومي

(6) كاب فيردي – ليبيريا

(7) أوغندا – الجزائر

(8) بوروندي – إثيوبيا

(9) غينيا الاستوائية – ليبيا

(10) الكونغو الديمقراطية – بنين

(11) كوت ديفوار – تنزانيا

(12) جيبوتي – توجو

(13) رواندا – غانا

(14) جامبيا – ناميبيا

(15) الكاميرون – كينيا

(16) الجابون – بوتسوانا

(17) تونس – النيجر

(18) غينيا بيساو – الكونغو

(19) أنغولا – السودان

(20) إسواتيني – بوركينا فاسو

أما تصفيات المرحلة الثانية فكالآتي:

زامبيا × مواجهة الفائز من مباراة 19

جنوب إفريقيا × الفائز من مباراة 20

بينما يلعب المتأهل من مباراة 1 أمام الفائز من مباراة 2 وهكذا حتى الفائز من مباراة 17 أمام المتأهل من مباراة 18.