سيدات الخضر يصلن إلى وهران تحسبا لاستقبال أوغندا

حلت مساء أمس الجمعة، تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم “سيدات” بمدينة وهران، تحسبا لمباراة إياب الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا 2024، المقررة بالمغرب.

وتستقبل سيدات الخضر هذا الثلاثاء، نظيراتهن من أوغندا، في مباراة التأكيد وحسم تأشيرة العبور إلى الدور الثاني، بعد الفوز ذهابا بثنائية لهدف.

وكشفت “الفاف” في موقعها الرسمي بأن المنتخب النسوي، حل الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، قادما من أوغندا، مبرزة بأن الطاقم الفني بقيادة فريد بن سيتيتي، برمج حصة تدريبية صبيحة أمس الجمعة، بملعب الرويبة، قبل شد الرحال بداية من الساعة 17:45، نحو مدينة وهران.

للإشارة فإن المنتخب الوطني للسيدات، قطع خطوة عملاقة نحو بلوغ الدور التمهيدي الثاني والأخير، من تصفات “كان” 2024، والذي سيواجه فيه الفائز من مباراة بورندي وإثيوبيا.