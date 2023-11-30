إعــــلانات
الرياضة

سيدات الخضر يفزن أمام بورندي بخماسية نظيفة

بقلم عزيز طالبي
سيدات الخضر يفزن أمام بورندي بخماسية نظيفة
سيدات الخضر
  • 159
  • 0

تمكن منتخب سيدات الخضر من الفوز بخماسية كاملة مقابل واحد أمام الضيف منتخب بورندي في تصيفات كأس امم افريقيا.

و تداول على تسجيل الأهداف كل من اللاعبة بوطالب التي سجلت ثلاثية “هاتريك”، وبعدها بوساحة ثم شبال.

و تسعى المتألقة بوطالب و رفقائها للتأهل إلى الكان المقبل الذي ستحتضه المغرب في 2024، ولما الذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية و التتويج بها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–

رابط دائم : https://nhar.tv/2Jc3W
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر