سيدات الخضر يفزن أمام بورندي بخماسية نظيفة

تمكن منتخب سيدات الخضر من الفوز بخماسية كاملة مقابل واحد أمام الضيف منتخب بورندي في تصيفات كأس امم افريقيا.

و تداول على تسجيل الأهداف كل من اللاعبة بوطالب التي سجلت ثلاثية “هاتريك”، وبعدها بوساحة ثم شبال.

و تسعى المتألقة بوطالب و رفقائها للتأهل إلى الكان المقبل الذي ستحتضه المغرب في 2024، ولما الذهاب بعيدا في المنافسة الإفريقية و التتويج بها.

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