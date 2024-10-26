سيدات الخضر ينهزمن وديا أمام نيجيريا

تعرض المنتخب الوطني النسوي، اليوم السبت، لهزيمة، أمام نظيره منتخب نيجيريا، وبنتيجة هدفين دون مقابل.

وانتهت المواجهة الودية، التي جمعت سيدات الخضر ونظيراتهن النيجيريات، بنتيجة هدفين دون مقابل للنيجيريات، في المواجهة التي احتضنها ملعب “ريمو ستارز سبور” اليوم السبت.

وحسب ما أوضحه بيان “الفاف”، فقد خاضت سيدات الخضر هذا الاختبار الودي الأول أمام منافس قوي، حيث سجل ثنائية في الشوط الأول وحسم النتيجة مبكرا.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، ورغم تحسن أداء زميلات نعيمة بوهني، لم ينجحن في هز شباك النيجيريات.

وتجدر الإشارة ستواجه سيدات الخضر نظيراتهن النيجيريات مجددا و وديا يوم الثلاثاء.