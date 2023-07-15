سيدات الخضر ينهزمن وديا بثلاثية أمام السنغال

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، أمس الجمعة، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بمنتخب السنغال.

وجرت المباراة، بملعب “لات ديوب” بالعاصمة دكار، وانتهى شوطها الأول بتأخر منتخبنا الوطني، بهدف دون رد.

كما تمكنت سيدات الخضر، من تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني، قبل أن تتمكن سيدات السنغال من إضافة هدفين، وحسم اللقاء لصالحهن.

واستغل الناخب الوطني فريد بن ستيتي، هذه المواجهة الودية التحضيرية، لمنح فرصة اللعب لأكبر عدد ممكن من اللاعبات، للوقوف على امكانياتهن، وجاهزياتهن البدنية.