سيدات الخضر يواجهن بوتسوانا بنية الفوز وتحقيق انطلاقة موفقة في “الكان”

تواجه سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، سهرة اليوم الأحد، منتخب بوتسوانا، في افتتاح مشوارهم ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024.

وتأمل سيدات الخضر، في تحقيق الفوز على نظيراتهن من منتخب بوتسوانا، لتسجيل انطلاقة موفقة في كأس أمم إفريقيا.

وكان المدرب فريد بن ستيتي، قد استغل الحصة التدريبية الأخيرة التي أشرف عليها أمس السبت، لضبط آخر التعديلات التكيتيكية، وتقديم آخر التعليمات للاعباته تحسبا لمواجهة بوتسوانا.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني للسيدات، بمنتخب سيدات بوتسوانا، مقررة سهرة اليوم الأحد، انطلاقا منالثامنة ليلا، بملعب “الأب جيغو” بالدار البيضاء المغربية.