سيدات الخضر يواجهن غانا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني للسيدات منتخب غانا لحساب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، في مباراة واعدة تجمع بين طموح سيدات “الخضر” في مواصلة التألق ورغبة الغانيات في بلوغ الدور القادم.

وتُقام المواجهة المرتقبة يوم 19 جويلية بملعب “بركان ستيديوم” بداية من الـ 17:00 سا وسط استعدادات مكثفة من طرف كتيبة المدرب الوطني فريد بن ستيتي، الذي يسعى لتقديم عرض قوي يؤهّل محاربات الصحراء إلى الدور نصف النهائي، في إنجاز سيكون ثمينًا بالنظر إلى صعوبة المنافسة.

ويأتي تأهّل المنتخب الوطني إلى هذا الدور بعد أداء مقنع في دور المجموعات، حيث أظهرت اللاعبات روحًا قتالية عالية وانضباطًا تكتيكيًا ساهم في حصد النقاط التي ضمنت لهن التأهل. بالمقابل، تُعد غانا من المنتخبات القوية إفريقيًا، وتمتلك خبرة واسعة في مثل هذه المنافسات، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.