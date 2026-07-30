سيدات “الخضر” يواجهن منتخب البلد المنظم في ثاني خرجة من “كان 2026”

يخوض المنتخب الوطني للسيدات، اليوم الخميس، بداية من الساعة التاسعة ليلا، ثاني مباراة ضمن كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، في مواجهة سيدات المنتخب المغربي.

وتدخل هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني للسيدات، مع نظيراتهن من المنتخب المغربي، بملعب “مولاي الحسن” بالرباط، ضمن الجولة الثانية، للمجموعة الأولى، من كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

وتعتبر هذه المباراة تحد قوي لسيدات “الخضر”، بالنظر لكون المنافس، يمثل منتخب البلد المنظم الذي يملك أفضلية الأرض، والجمهور.

كما يستهدف الناخب فريد بن ستيتي، ولاعباته، خلال هذه المواجهة، تحقيق ثاني فوز لهن ضمن هذه البطولة الإفريقية.

يذكر أن المنتخب الوطني للسيدات، فاز في مباراته الأولى من كأس أمم إفريقيا 2026، بهدفين دون رد، على حساب منتخب السنغال.