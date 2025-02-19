سيدات الخضر يواجهن منتخب جنوب السودان برسم تصفيات “الكان”

يواجه المنتخب الوطني للسيدات، أمسية اليوم الأربعاء، سيدات منتخب جنوب السودان، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026.

ويسعى المدرب فريد بن ستيتي، ولاعبات الخضر، لتحقيق انطلاقة موفقة في هذه التصفيات، من خلال تحقيق نتيجة ايجابية، أمام سيدات منتخب السودان.

وكانت سيدات المنتخب الوطني، قد أجرين تربص مغلق لمدة خمسة أيام بالعاصمة، تحضيرا لهذه المواجهة القوية.

يذكر أن مباراة سيدات المنتخب الوطني، ونظيراتهن من منتخب جنوب السودان، المقررة انطلاقا من الساعة الثالثة مساء، تدخل ضمن لقاء الذهاب للجولة الأولى من تصفيات “كان 2026”.