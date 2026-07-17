سيدات “الخضر” يواصلن التحضيرات لـ”كان 2026″

تواصل سيدات المنتخب الوطني الجزائري تحضيراتهن المكثفة تحسبًا لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، من خلال التربص الجاري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، وسط أجواء يسودها التركيز والانضباط.

وخاضت “الخضريات”، أمس الخميس، مباراة تطبيقية أمام فريق أقبو على إحدى أرضيات المركز التقني، تمكنّ خلالها من تحقيق فوز كبير بنتيجة (8-1)، في لقاء استغله الطاقم الفني لإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبات والوقوف على جاهزيتهن البدنية والفنية، فضلًا عن تقييم مدى انسجام المجموعة قبل الموعد القاري المرتقب.

وقبل انطلاق المواجهة، وقفت اللاعبات وأعضاء الطاقم الفني دقيقة صمت ترحمًا على أرواح ضحايا الحريق المأساوي الذي مس مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية بالعاصمة.

ولم تقتصر تحضيرات المنتخب الوطني على الجانب الميداني فقط، حيث تخلل برنامج اليوم تنظيم حصة بيداغوجية خاصة بالتحكيم، أشرف عليها مسؤول التكوين بالمديرية الوطنية للتحكيم، الأمين بن عيسى.

وشهدت الحصة تقديم شرح مفصل حول التعديلات والقوانين الجديدة التي ستُطبق خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، بهدف تمكين اللاعبات وأعضاء الطاقم الفني من الإحاطة بمختلف المستجدات القانونية وتفادي أي إشكالات خلال البطولة.