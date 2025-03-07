سيدات الخُضر يحرزن تقدما في ترتيب الفيفا

أحرز المنتخب الوطني للسيدات، تقدّما طفيفاً، في الترتيب الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لشهر مارس.

وحسب الترتيب الجديد الخاص بالمنتخبات النسوية، فقد أحرز منتخب سيدات الخضر تقدماً بمركز واحد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر مارس، الذي نشر يوم الخميس، على الموقع الرسمي للهيئة الدولية.

وجاءت سيدات الخضر في المركز الـ83 عالمياً برصيد 1264 نقطة.

وعلى الصعيد القاري، احتل منتخب الخضر للسيدات المرتبة العاشرة.

وجاء هذا التقدم بفضل النتائج التي حققها المنتخب خلال فترة التوقف الدولي لشهر فيفري الماضي. إذ فاز في مباراتين أمام جنوب السودان (5-0 و3-0) ضمن الدور الأول من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2026.