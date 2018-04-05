سيدات المبارزة الجزائرية يرفضن مواجهة الصهاينة في بطولة العالم لأقل من 20 سنة في إيطاليا

تحججن بمرض إحدى الرياضيات لتفادي عقوبة الاتحاد الدولي

رفضت سيدات المنتخب الوطني للمبارزة لأقل من 20 سنة مواجهة منتخب الكيان الصهيوني، خلال فعاليات البطولة العالمية للأواسط والآمال المقامة حاليا في مدينة “فيرونا” الإيطالية.

مما أدى إلى خسارة “الخضر” على البساط، وتفويتهن فرصة احتلال إحدى المراتب العشرة الأولى عالميا، حيث تحججت البعثة الجزائرية بمرض إحدى المبارزات الثلاث في المنتخب، لتفادي التطبيع الرياضي مع الكيان الصهيوني ونصرة القضية الفلسطنية.

رغم أن قوانين الاتحاد الدولي للمبارزة تعاقب المنتخبات التي لا تشارك ضد الصهاينة لأسباب غير رياضية، غير أن البعثة الجزائرية تحججت بمرض إحدى المبارزات ومعاناتها من آلام في البطن.

وتم نقلها إلى المستشفى على الساعة الثانية فجرا، من أجل تبرير عدم إمكانية مواجهة الصهاينة وتفادي عقوبات الاتحاد الدولي. على صعيد آخر، تألقت المبارزة الجزائرية في بطولة العالم.

بعدما تأهلت المبارزة “يسرى زبوج” إلى أولمبياد اليابان 2020، كأفضل مبارزة إفريقية في فئة أقل من 17 سنة، بعدما احتلت الصف السادس عالميا، فيما ينتظر تأهل مبارزتين أخريين، قبل نهاية المنافسة الأسبوع المقبل.