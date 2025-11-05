سيدات المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما في المجموعة الثانية لدورة “لوناف”

تعرفت سيدات المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم الأربعاء، على منافساتهن في دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم، المقررة بتونس من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025.

وأوقعت القرعة الخاصة بهذه المنافسة، المنتخب الوطني للسيدات (أقل من 20 عاما)، ضمن المجموعة الثانية، حسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”.

كما أوضح ذات المصدر، بأن سيدات الخضر لأقل من (20 عاما)، سيواجهن في هذه المجموعة، كل من منتخبي المغرب والأردن.

فيما ضمت المجموعة الثانية، ثلاثة منتخبات أخرى، وهي منتخب البلد المنظم تونس، بالإضافة لكل من مصر وليبيا.

ويستهل المنتخب الوطني مشاركته في هذه الدورة، بمواجهة نظيره المغربي يوم الأربعاء 26 نوفمبر، قبل أن يلاقي منتخب الأردن، يوم الجمعة 28 نوفمبر بمدينة سوسة.