سيدات المنتخب الوطني لكرة الطائرة في تربص ببولندا

تخوض سيدات المنتخب الوطني لكرة الطائرة، تربص ببولندا، تحضيرا لمشاركتهم في بطولة أمم إفريقيا 2026 المقررة بالعاصمة الكينية، نيروبي.

وتشارك في هذا التربص الخاص بالمنتخب الوطني، والجاري ببولندا، 18 لاعبة، من بينهم عناصر تنشط في أندية جزائرية، وأجنبية، حسب الإذاعة الوطنية.

كما يعتبر تربص بولندا، والذي يعد سادس تجمع للمنتخب النسوي منذ انطلاق التحضيرات، يعتبر محطة تحضيرية هامة للموعد القاري.

يذكر أن البطولة الإفريقية للأمم 2026، المؤهلة لأولمبياد 2028 بلوس أنجلس الأمريكية، ستجرى بالعاصمة الكينية، نيروبي، خلال الفترة الممتدة من (23 أوت إلى 5 سبتمبر 2026).

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