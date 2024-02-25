سيدات المنتخب الوطني لكرة اليد في المجموعة الأولى للألعاب الإفريقية

تعرف المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات، على منافسيه في الدورة الثالثة عشر من الألعاب الإفريقية، المقررة بالعاصمة الغانية أكرا.

واوقعت قرعة هذه الدورة، سيدات المنتخب الوطني، ضمن الجمهوعة الاولى، إلى جانب كل من منتخب البلد المنظم غنا، بوركينا فاسو، وأنغولا.

ومن المقرر أن تنتطلق هذه الطبعة من الألعاب الإفريقية، في 8 مارس المقبل، على أن تدوم إلى غاية الـ23 من ذات الشهر.

وتوزعت باقي المنتخبات النسوية لكرة اليد، المشاركة في الطبعة من الألعاب الإفريقية، على النحو التالي: