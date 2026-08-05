سيدات المنتخب الوطني يتعرفن على منافساتهن في ربع النهائي لـ”الكان”

تعرفت سيدات المنتخب الوطني، على منافساتهن، في الدور ربع النهائي من نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وستكون سيدات “الخضر” في مواجهة نطيراتهن من منتخب كوتديفوار، في الدور ربع النهائي من “كان 2026”.

ويأتي هذا تمكن سيدات منتخب كوت ديفوار، أمس الثلاثاء، من الفوز على منتخب تنزانيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

كما كانت سيدات المنتخب الوطني، قد بلغن الدور ربع النهائي، بعد فوزهن في المباراة الأخيرة بهدفين دون رد، على كينا.

ومن المقرر أن تلعب مباراة ربع النهائي، بين سيدات المنتخب الوطني، ومنتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل.