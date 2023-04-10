سيدات المنتخب الوطني يحققن الفوز برباعية أمام تنزانيا

حققت سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، الفوز أمام منتخب تانزانيا، في ثاني اختبار لهن ضمن تربص أفريل الجاري بسيدي موسى.

وواجهت سيدات الخضر، منتخب تانزانيا، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، أين عاد الفوز للجزائر برباعية نظيفة.

كما أكد موقع “الفاف”، الرضى التام للمدرب الوطني فريد بن ستيتي، على أداء لاعبات الخضر، في هذه المباراة الودية التحضيرية.

ومن المقرر أنّ يواجه المنتخب الوطني للسيدات، منتخب تانزانيا، للمرة الثانية، بملعب “نيلسون مانديلا” قبل نهاية التربص الجاري.