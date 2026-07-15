سيدات المنتخب الوطني يختتمن تربص وهران

أنهى المنتخب الوطني للسيدات، المرحلة الأولى من تربصه التحضيري، والذي جرى بوهران، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة التي أجرتها سيدات الخضر أمس الثلاثاء بوهران، برمجة الناخب الوطني فريد بن ستيتي، مباراة تطبيقية بين اللاعبات، حسب بيان “الفاف”.

والتحقت سيدات المنتخب الوطني، بمركز سيدي موسى، من أجل خوض المرحلة الثانية من التربص التحضيري.

ومن المقرر أن تخوض سيدات المنتخب الوطني، مبارتين تحضيريتين، ضد منتخب زامبيا، يومي 19 و22 جويلية الجاري، بالبليدة، كآخر اختبار قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.