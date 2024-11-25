سيدات المنتخب الوطني يواجهن أوغندا تحضيرا لنهائيات “كان 2025”

تباشر سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تربصا تحضيريا، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، ينطلق تربص سيدات الخضر، اليوم الإثنين، بمركز سيدي موسى، وسيدوم إلى غاية 3 ديسمير المقبل.

ووجّه الناخب الوطني فريد بن ستيتي، الدعوة لـ24 لاعبة، للمشاركة في هذا التربص، الذي ستتخلله مبارتين تحضيريتين أمام سيدات منتخب أوغندا.

كما كشفت “الفاف”، بأن مواجهتي سيدات الخضر، ومنتخب أوغندا، ستكونان بتاريخ 27، و30 نوفمبر الجاري، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم كل من منتخبات، الجزائر، نيجيريا، تونس وبوتسوانا.