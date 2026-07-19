سيدات المنتخب الوطني يواجهن زامبيا في مباراة تحضيرية

يخوض المنتخب الوطني للسيدات، أمسية اليوم الأحد، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة سيدات منتخب زامبيا.

وتدخل هذه المبارة الودية التحضيرية، لسيدات المنتخب الوطني، ضمن تحضيراتهم الجارية لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

كما يسعى المدرب الوطني، فريد بن ستيتي، استغلال هذه المواجهة التحضيرية، لاختبار جاهزية لاعباته، وتحسين الانسجام، والآداء.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للسيدات، ضد زامبيا، مقررة أمسية اليوم الأحد، انطلاقا من الساععة السادسة، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.