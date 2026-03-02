سيدات المنتخب الوطني يواجهن مصر وديا في ثاني اختبار تحضيري

ستكون سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم، سهرة اليوم الإثنين، على موعد مع ثاني مباراة ودية تحضيرية ضمن تربص الجاري، في مواجهة سيدات المنتخب المصري.

وبعد تمكن المنتخب الوطني للسيدات، من الفوز في المباراة التحضيرية الأولى، ضد مصر بثلاثية نظيفة، سيكون الموعد اليوم من أجل التأكيد.

ويسعى مدرب المنتخب الوطني للسيدات، فريد بن ستيتي، استغلال هذه المباراة التحضيرية الثانية، لتدوير التشكيلة، ومنح وقت لعب لكل العناصر.

يذكر أن المباراة الودية، التي ستجمع المنتخب الوطني للسيدات، بسيدات منتخب مصر، مقررة انطلاقا من الساعة السابعة والنصف، بمركز المنتخبات الوطنية بالقاهرة.