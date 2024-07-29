سيدات سيف الحسام يغادرن الأولمبياد من الدور الأول

بصمت ممثلات الجزائر، في مسابقة سيف الحسام، ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024، على مشاركة مخيبة، بعد مغادرة الثلاثي، سوسن بوضياف ونورة زهرة كحلي وشيماء بن عدودة من الدور الأول.

وأقصيت اليوم الاثنين، كحلي نورة، على يد نظيرتها التونسية، ياسمين دغفوس، بعد الهزيمة بنتيجة 12-15.

بينما انهزمت مواطنتها شمياء بن عدودة، أمام اكازاخستانية، أيجيريم ساري باي، بواقع 15-09.

في حين انهزمت المبارزة سوسن بوضياف، بنتيجة 15-08. أمام منافستها الأوكرانية أولينا كرافاتسكا.

وغادرت بذلك المبارزات الثلاث، الأولمبياد من الدور الأول في منافسة الفردي. على أمل التعويض في منافسات الجماعي يوم السبت المقبل 03 أوت الداخل.