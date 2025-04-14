سيدات شبيبة القبائل وأولمبيك أقبو ينشطان نهائي كأس الجزائر

سيشهد نهائي كأس الجزائري للسيدات 2025، قمة كروية، ستجمع بين سيدات فريق شبيبة القبائل، ونظيراتهن من أولمبيك أقبو.

وتمكنت سيدات فريق شبيبة القبائل، من بلوغ الدور النهائي، بعد فوزهن على سيدات أفاق غيليزان، بضربات الترجيح.

في المقابل، تمكنت سيدات اولمبيك أقبو، من بلوغ الدور النهائي، بععد فوزعن بنتيجة ثمانية أهداف نظيفى، على سيدات فريق شباب بلوزداد، في الدور النصف النهائي.

وعليه ستواجع سيدات فريق شبيبة القبائل، نظيراتهم نت أولمبيك أقبو، في داربي قبائلي خالص، ضمن الدور النهائي لكأس الجزائر سيدات.