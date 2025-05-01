سيدات شبيبة القبائل يتوجن بكأس الجزائر بعد فوز مستحق على نادي آقبو

أحرز فريق سيدات شبيبة القبائل لقب كأس الجزائر لكرة القدم للسيدات، اليوم الخميس، بعد أن حققن فوزاً ثميناً في المباراة النهائية على نادي آقبو بنتيجة 3-1.

في لقاء احتضنه ملعب “مصطفى تشاكر” بمدينة البليدة، وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور جماهيري لافت.

وأكدت لاعبات “الكناري” تفوقهن طيلة أطوار اللقاء، حيث أبدعن في الأداء الفردي والجماعي. ونجحن في فرض إيقاعهن أمام منافس قدم بدوره أداءً محترمًا، لكنه لم يتمكن من مجاراة نسق شبيبة القبائل.

وسجّلت أهداف الشبيبة كل من اللاعبات باكي د20، غادة غنوش د28، و قداش د90+.

في حين جاء هدف نادي آقبو الوحيد خلال الشوط الثاني. عن طريق اللاعبة، بارة د 54. دون أن يغير من مصير اللقاء الذي انتهى لصالح بنات تيزي وزو.

ويُعد هذا التتويج تتويجًا مستحقًا لموسم حافل بالعطاء بالنسبة لسيدات الشبيبة، اللاتي أثبتن أن الفريق يملك مشروعًا طموحًا في كرة القدم النسوية، وحققن أول لقب كأس في تاريخ النادي.

وقد تلقى هذا الإنجاز إشادة واسعة، حيث تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتهانيها الخالصة لفريق سيدات شبيبة القبائل. مثمّنة هذا التتويج الذي يعكس العمل الجاد والمستوى المتطور لكرة القدم النسوية في الجزائر.